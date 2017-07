Hayward reveló el porqué dejó al Jazz por Celtics

Baloncesto Internacional

Uno de los grandes fichajes que fue protagonista del mercado de verano en la NBA fue el de Gordon Hayward dejando atrás su etapa en el Jazz de Utah para llegar a Celtics de Boston. El alero se unió al proyecto en construcción de la franquicia de Massachusetts que aspira a tener el dominio del Este para la siguiente temporada.

Mucho se ha hablado de la alta competitividad que hay en el Oeste hoy por hoy. La mayoría de las franquicias tienen el nivel adecuado para ser los campeones de la NBA pero hay una que está por encima de todas: Warriors de Golden State. Sin embargo, no son invencibles y para quitarles el dominio, sus rivales se están armando lo mejor posible. Por el otro lado está el Este que ha tenido una fuga de estrellas y ha mermado la competitividad que existía allí. Solo una estrella llegó desde el Oeste: Gordon Hayward aprovechó para dejar atrás la conferencia más competitiva y fichar por los Celtics. De hecho, ha confirmado que ese fue su principal motivo para llegar a Boston.

“Analizas el proceso y te percatas de que muchos nombres importantes están haciendo crecer al Oeste más y más. Y no es que yo me vaya al Este para evitar enfrentarme a ellos. Porque yo no huyo de la competición. No es como yo soy”, indica Hayward en una entrevista con Adrian Wojnarowski de ESPN. “Pero tiene cierto sentido y probablemente es lo más inteligente, ya que no vas a tener que pelear ante estos equipos todo el año sólo para caer en segunda ronda, o llegar a la tercera y tener una pequeña oportunidad ante Golden State. Así que, definitivamente, es algo que te pasa por la cabeza. Cien por cien”.

Ahora el All-Star Game va a tener una gran diferencia de talento entre los dos equipos. En su posición de alero, entrar en la selección es más difícil hacerlo en el Oeste que en el Este. “Jugar el All-Star va a ser difícil independiente de la Conferencia en la que juegues, pero es un hecho que con la cantidad de estrellas que hay ahora en el Oeste, especialmente en el puesto de alero, se va a complicar aún más. Más te vale cuajar una gran primera mitad de temporada si quieres estar en las quinielas. Y también influye mucho en esto cómo lo esté haciendo tu equipo. Si está ganando, va a ser mucho más sencillo”.

Hayward dejó atrás Utah para tener más opciones de un anillo jugando en Boston, una posición inteligente viendo cómo se están dando los movimientos de la NBA en el mercado actual.

