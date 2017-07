Corinthians sentencia en casa ante Patriotas y se mete a octavos

Baloncesto Internacional

Miércoles 26| 11:15 pm





Consciente de la teórica superioridad de su equipo y con el resultado favorable de la ida (empate a uno), el técnico del Corinthians, Fábio Carrile, presentó un once plagado de suplentes, pensando también en el importante partido de este final de semana en casa ante el Flamengo.



Ello significó la entrada de Léo Prínicipe, Marquinhos Gabriel, Clayton y Kazim en el once, mientras que titulares como Rodriguinho, Fagner, Jo y el paraguayo Ángel Romero fueron reservados.



Los colombianos cerraron muy bien los espacios en la primera media hora, aunque prácticamente no inquietaron a su rival, y cuando lo hicieron, pagaron caro su falta de efectividad.



La primera ocasión clara del partido la tuvo Clayton en el minuto 14, que controló dentro del área un centro desde la derecha de Giovanni Augusto, aunque en su remate, mandó el balón alto.



Amo y señor del partido, al Corinthians sólo le faltaba encontrar la fórmula para superar la tela de araña colombiana en defensa, muy compacta y que apenas permitió que los brasileños llegasen con peligro.



Sin opciones por acercarse con el balón jugado, el Corinthians aprovechó una de sus mejores armas, la pelota parada, para adelantarse en el marcador.



El paraguayo Fabián Balbuena, autor del gol del empate en el partido de ida en el último minuto y que le dio la victoria a su equipo el domingo en Río de Janeiro ante el Fluminense (0-1), se zafó en un córner del marcaje de Danilo Arboleda y remató de cabeza el balón que le había puesto Giovanni Augusto.



El gol despertó al Patriotas, que dejó de defenderse y poco a poco fue avanzando líneas.



En el 38, Edis Ibargüen rozó el gol con un cabezazo tras un servicio de esquina que salió fuera por muy poco. El mismo delantero colombiano volvió a intentarlo cuatro minutos después con un gran lanzamiento desde fuera del área que Cássio desvió a córner.



Y en el descuento de la primera mitad, Balbuena fue nuevamente providencial para su equipo, al anticiparse a un remate de César Valoyes tras un centro de Ibargüen desde la derecha.



En la segunda mitad, el técnico visitante, Diego Corredor, dio entrada a Carlos Mosquera en el lugar de Omar Vásquez, buscando más fuerza en ataque.



El Patriotas buscó más el gol, pero pecó de su falta de calidad para poder sorprender al líder invicto del campeonato brasileño.



El Corinthians acabó acusando la falta de ritmo de varios de sus jugadores, y viendo que el rival cada vez se acercaba más al área, Carrile optó por mover el banquillo, dando entrada al veterano Jo en ataque y al joven Pedrinho, que acabó siendo decisivo.



Antes, Maycon, en el minuto 67, estuvo a punto de marcar el segundo tras un error de la defensa colombiana, pero mandó alto el balón desde dentro del área.



En el 88, el Patriotas tuvo una gran ocasión tras una gran jugada de Valoyes desde la izquierda, aunque Mauricio Gómez falló estrepitosamente en el remate, perdonando el empate.



Ya cuando se cumplía el minuto 90, un lanzamiento de Cassio al que no llegaron ni Jo ni los centrales colombianos lo aprovechó Pedrinho para recoger el balón, plantarse delante de Álvaro Villate y con mucha categoría, cerrar el encuentro con el 2-0. EFE