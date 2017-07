Greivis se mostrará cuando esté totalmente sano

Baloncesto Internacional

Rowerth Goncalves | @rowerth92

“Pronto voy a Estados Unidos a terminar mi rehabilitación. Aún faltan unos meses más”, comentó el NBA venezolano Greivis Vásquez, quien espera recuperarse al cien por ciento de sus dolencias en el tobillo para buscar un nuevo contrato en el baloncesto estadounidense.

“Hay equipos interesados, pero no voy a mostrarme hasta estar completamente sano”, continuó el caraqueño, que está en la órbita de al menos cuatro franquicias de la NBA. “Muchos quieren que los visite. San Antonio fue uno de ellos, pero no podía ir a solo mostrar una radiografía y no poder exigirme al máximo”.

El criollo, quien fue intervenido quirúrgicamente para cambiar la biomecánica del tobillo, ha tenido un largo proceso de rehabilitación, pero espera que luego de este periodo pueda volver a las canchas y olvidarse de las lesiones que lo han aquejado desde que fue seleccionado en el Draft por Grizzlies de Memphis en 2010.

“Prefiero estar completamente sano antes de mostrarme. No tengo apuro en eso. Lo mejor está por llegar. Lo primero es mi salud”, aseguró el armador criollo, quien no tiene contemplado aún la oportunidad de ir a Europa.

Vásquez apenas pudo disputar tres partidos con el conjunto de Nets de Brooklyn y en las dos temporadas previas solo jugó 26 juegos de los 164 que se disputaron (23 con la camiseta de Bucks de Milwaukee). La más reciente campaña completa para el criollo fue la 2014-2015 con Toronto. Ese año su equipo disputó la postemporada.