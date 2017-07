Derrick Rose acepta fichar con los Cavaliers

Baloncesto Internacional

Derrick Rose se muda a Cleveland.

Rose, un ganador del premio al Jugador Más Valioso de la NBA que ha sufrido con lesiones en las rodillas, firmará un contrato para sumarse a Cleveland con el salario mínimo de 2,1 millones para un veterano, informó el lunes a The Associated Press una persona con conocimiento de las negociaciones. La persona habló con AP con la condición de no ser identificada debido a que el equipo no ha anunciado el acuerdo.

El armador promedió 18 puntos y 4.4 asistencias en 64 partidos con los Knicks de Nueva York la pasada temporada, la octava desde que fue seleccionado por Chicago como el número uno del draft de 2008. Fue el Más Valioso de la liga en 2011 con los Bulls, pero su carrera se vio afectada por sus lesiones. Se perdió toda la campaña de 2012-13 tras someterse a una cirugía en la rodilla.

La función del jugador de 28 años de edad con los Cavs está por determinarse. Podría ser suplente o titular, dependiendo de lo que el equipo decida con el astro Kyrie Irving, quien recientemente pidió ser transferido.

Rose atrajo interés de otros equipos. Se reunió el lunes con la directiva de Cleveland, cuando el equipo anunció el nombramiento de Koby Altman como su gerente general.

Altman, de 34 años, había fungido interinamente en la posición el último mes luego que David Griffin dejó el cargo tras la serie final de la NBA. Será el quinto gerente general con el dueño Dan Gilbert desde 2005.

Los vigentes campeones de la Conferencia del Este superan con creces su tope salarial y solo podían darle a Rose el contrato con el monto mínimo para un veterano. Pero la posibilidad de jugar junto a LeBron James y aspirar a un título debieron influir en la decisión de Rose.

Sin embargo, desembarca en Cleveland en un momento turbulento para la franquicia. La semana pasada, Kyrie Irving pidió ser canjeado, algo que estremeció tanto al equipo como al resto de la liga. Y James afronta su última temporada bajo contrato.

Rose asomaba inicialmente como un posible suplente de Irving, pero podría acabar como el titular si los Cavs logran traspasar a uno de los mejores armadores de la NBA.

