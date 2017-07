Cavaliers discuten cambio que llevaría a Kyrie Irving a Knicks

César Sequera Ramos || @CesarSequera11

La información que Kyrie Irving desea marcharse de los Cleveland Cavaliers ha sorprendido a toda la NBA y empiezan a salir posibles movimientos que llevarían al talentoso piloto a una organización donde pueda explotar todas sus condiciones sin una estrella que le haga sombra.

Source: 1 trade being discussed#Cavs get Melo/Bledsoe#Knicks get Kyrie/Chandler#Suns get Love/Frank



(Draft picks also involved)