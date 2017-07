Blake Griffin: "Quiero retirarme en los Clippers"

Baloncesto Internacional

Los Clippers de Los Ángeles afrontarán un nuevo desafío en la próxima temporada de la NBA al tener a Blake Griffin como el referente en la ofensiva del equipo, tras el adiós de Chris Paul a los Rockets de Houston. El jugador se mostró feliz de quedarse en su casa y quiere seguir por muchos años y colgar los botines al defender al equipo californiano.

El ala-pívot concedió unas declaraciones para el portal NBC Sports, donde explicó la decisión de continuar con los Clippers. "Estoy emocionado por decir que he vuelto. Me di cuenta de que no lo tenía que pensar demasiado. Este es el lugar donde empecé mi carrera hace siete años y donde quiero terminarla", comentó.

DeAndre Jordan y Chris Paul abandonaron el proyecto del quinteto dirigido por Doc Rivers, con la intención de brillar en otra institución y conseguir el campeonato. Blake no guarda rencor a sus viejos compañeros por tomar caminos separados. "No hay ningún rencor, creo que todos somos lo suficientemente profesionales para saber que en ocasiones debes buscar lo mejor para ti mismo y tu familia", resaltó.



El estratega estuvo contento con la decisión del jugador de quedarse con ellos y aceptar la renovación. "Es un gran día en la historia de la franquicia. Creo que el mensaje de Griffin quiere ser un ‘Clipper’ es impresionante para nosotros", explicó.