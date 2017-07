Marc Gasol: "Sabemos que van a por nosotros"

Baloncesto Internacional

El español Marc Gasol ha manifestado este viernes que tanto él como el resto de sus compañeros de la selección nacional saben que los rivales que tendrán en el próximo Eurobasket irán a por ellos, pero "miedo no tenemos", advirtió.



Según el pívot de los Grizzlies de Memphis de la NBA, España es el "rival a batir" y por eso la ambición seguirá siendo la de revalidar el título europeo, aunque reconoce que los equipos a los que deberán enfrentarse "cada vez son más fuertes", aseguró el jugador en un evento promocional de la marca Nike en Madrid.



Sobre lo que sería su regreso al la selección, Marc Gasol afirmó que su prioridad actualmente es afrontar este reto: "Tengo muchas ganas de volver después de un par de años de no poder estar ahí", dijo.



El mejor defensor de la NBA en la temporada 2012-13 añadió que se siente con "mucha suerte" después de haber afrontado un año complicado en el que estuvo lesionado. "Estoy contento de poder estar bien, disfrutar y jugar baloncesto, que es lo que más mola", apuntó.



Por otra parte, apuntó que no contempla la posibilidad de salir próximamente de su club, pues argumenta que es un jugador "muy leal. "Memphis me ha dado muchísimo, llevo nueva años seguidos allí y es difícil imaginarse en otro sitio", dijo.



Asimismo, señaló que algunos de los partidos en los que más se exige y los más especiales para él son los que juega contra su hermano Pau, pues contra él siempre es "divertido" y "especial" jugar. "Nos respetamos muchísimo en la pista, pero cuando le ganas siempre hay un puntito más de sabor", concluyó.

EFE