"Ginóbili tiene cualidades para ser un Globetrotter", dicen miembros del equipo

El estadounidense Joe Ballard y el puertorriqueño Orlando Meléndez, miembros de los Harlem Globetrotters, dijeron en una entrevista con Efe que en el equipo "no hay discriminación" y que el argentino Emanuel Ginóbili tiene cualidades para ser uno de ellos.



'Jumpin' Joe y 'el Gato' Meléndez visitaron Argentina para promocionar una serie de partidos que los Harlem Globetrotters realizarán en varias provincias del país austral.



Meléndez dijo que Ginóbili, que ganó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Atenas 2004, la de bronce en los de Pekín 2008, la de plata en el Mundial de Estados Unidos 2002 y cuatro campeonatos de la NBA con los Spurs de San Antonio (2003, 2005, 2007 y 2014), podría ser parte del equipo.



"Yo he seguido mucho a los jugadores de Argentina y mi favorito siempre ha sido Ginóbili. Siempre se ha destacado por hacer jugadas muy espectaculares y tiros muy difíciles. En eso cae como un Globetrotter", aseguró.



"No lo conozco personalmente, pero se ve que es una persona agradable, que habla con la gente y no es el típico jugador que no quiere hablar con nadie. Se ve como una persona muy buena", agregó sobre el baloncestista de 39 años.



En sintonía, Ballard sostuvo que los Globetrotters "reclutan" a todos los jugadores que cumplan con las características necesarias para ser parte del equipo, "sin importar la nacionalidad".



"Si podemos encontrar jugadores latinoamericanos que puedan hacer lo que nosotros hacemos por supuesto que estarán, no hay discriminación para nadie. Salimos a reclutar a todos los que puedan hacer lo que hacemos. Por supuesto que un argentino podría ser un Globetrotter", explicó 'Jumping Joe'.



Meléndez es actualmente el único jugador hispanohablante del equipo y asume un rol protagonista en las giras por los países latinoamericanos.



"Para mí va más allá de Puerto Rico. Puerto Rico es mi bandera y la voy a representar siempre, donde sea, pero ahora represento a todos los latinos", dijo con orgullo.



"Yo también trato de ser un ejemplo para ellos (los latinos) y que digan: 'Él pudo hacerlo, trabajó mucho para estar y ahí está, entonces yo puedo hacerlo'. Para mí sería un honor que algún chico o alguna chica, porque ahora tenemos cuatro en el equipo, quiera llegar a ese nivel", añadió.



La barrera idiomática no es un problema para los Globetrotters porque son muy bien recibidos aún fuera de Estados Unidos.



"Es mi primera vez en Argentina pero cuando estuve en España el publico fue maravilloso, probablemente el mejor público ante el que jugué en toda mi vida", sostuvo Ballard.



El estadounidense reveló que lo que lo hace más feliz de ser un Globetrotters es poder "hacer feliz a la gente".



"Amo ver a los chicos reír, verlos irse felices de nuestro juego es lo que más disfruto. También me gusta que cuando salgan intenten hacer lo que yo hago, volcadas excelentes", añadió.



Según 'Jumpin Joe' los Globetrotters son una mezcla de baloncesto y entretenimiento.



"No solo ves gran baloncesto, tenemos shows en el medio, un montón de shows en el medio, y también interactuamos con el publico.



Meléndez explicó que "está todo muy mezclado" y que "una jugada espectacular puede convertirse en una parte de un show de comedia", así como "un show de malabares puede convertirse en una jugada espectacular".



Los Harlem Globetrotters realizarán una intensa gira por Argentina. Este viernes se presentarán en la provincia de Córdoba. El sábado y el domingo estarán en Santa Fe y la semana que viene recorrerán la provincia de Buenos Aires.



El 25 de julio estarán en La Plata, el 26 en Bahía Blanca, el 27 en Mar del Plata y cerrarán la gira el 28 y el 29 en el estadio Obras de Buenos Aires.



"La gente tiene que estar pendiente porque todo puede suceder, puede ser que de momento estés mirando para allá porque hay una jugada espectacular y de repente esté uno de nosotros sentado al lado tuyo comiendo palomitas y mirándote. Cosas así, que la gente no se espera y siempre pasan", explicó Meléndez.

EFE