Ginóbili irá a decimosexta temporada con Spurs

El veterano escolta argentino de 40 años de edad, Emanuel Ginóbili, firmará contrato de una temporada con los San Antonio Spurs y disputará la décimo sexta temporada en la NBA, según informó el periodista Adrian Wojnarowski en su cuenta de Twitter.

Manu Ginobili and the Spurs are finalizing details of his imminent return for a 16th NBA season, league sources tell ESPN.