Venezolanos jugarán baloncesto en la mitad del mundo

Baloncesto Internacional

Martes 18| 11:24 am





Roberto Dorta S. | @balonalaire

ECUADOR.- Hace algunos años pensar en migrar en Venezuela hacia otras fronteras era muy poco probable. Había una situación económica estable, varios equipos, y hasta una Liga Nacional que desde julio estaba realizando sus anuncios de cara a la temporada que se jugaba de julio hasta noviembre. Hoy el país económicamente es otro, eso evidentemente ha afectado la logística de la Liga y con ello los equipos. Al final de la cadena los jugadores no reciben buenas ofertas y han tenido que buscar nuevos horizontes. Ecuador desde hace un par de años se ha convertido en una Liga atractiva, muy a pesar que a nivel logístico en las últimas tres ediciones, la de 2017 promete ser la más organizada y planificada.

HR Portoviejo fue el campeón de la pasada zafra, ICCAN de Macas el subcampeón, Barcelona S.C., Leones de Riobamba, Importadora Alvarado, Pirata de los Lagos, Triple E-UDA, Juvenil de Vinces son los 8 equipos que estarán animando la justa.

Un gran contingente de criollos va a estar presentes. Jesús "Zancudo" Centeno es el que cuenta con mayor jerarquía y experiencia en el circuito. Ha venido en tres oportunidades. Las dos primeras campañas con UTE equipo con el que terminó campeón y subcampeón. La pasada zafra tuvo unas pasantías con Importadora Alvarado.

"Mis expectativas siempre son grandes. Ya conozco la Liga. Es mi cuarto año. Ser campeón con ICCAN y darle la alegría al pueblo de Macas es mi objetivo" afirmó el jugador de Marinos en la pasada zafra de la LPB.

El subcampeón tendrá también la presencia de Cesar "Oso" Silva y Jackson Zapata. Silva estuvo en el radar del técnico argentino Juan Jose Pidal, quién trabajó con Guaiqueríes en su pasantía por la LPB, el pasado año; pero fue este año que pudieron cerrar su venida a suelo macabeo. Por su parte Zapata llegó para complementar un equipo que necesitaba de su 3er importado a raíz de la lesión del cubano Darold Hernández.

Por su parte otro de los favoritos para esta campaña es Importadora Alvarado. Los de Ambato contarán con la presencia de John Romero, quien el pasado año jugó con Iccan.

Así mismo, en Riobamba el equipo Leones contará con el experimentado en el circuito ecuatoriano Carlos Gorosito. El técnico argentino ficho a varias figuras locales reconocidas, y como refuerzos a los criollos Alexander Morillo y Javinger Vargas. "Javinger creo que tiene el talento suficiente para jugar en ligas europeas. Posición, clase, estilo y físico. Lo único que me preocupa es no perderlo por una convocatoria a la selección de Venezuela. En el caso de Morllo es un monstruo. Es un fenómeno", afirmó el técnico. "He elegido dos grandes valores para conducir el equipo", concluyó el entrenador que para muchos especialistas parte como uno de los favoritos a llevarse la corona esta campaña.

Héctor Molina y Jean Pierre en Triple E un equipo que esta moviendo expectativas en Gualaceo. Andres Espinoza responsable del equipo ha sido también una figura que ha impulsado la utilización por 1ra vez en la historia de la Liga del sistema FIBA Live Stat con el que todos los encuentros podrán ser monitoreados a nivel mundial.

Por su parte en el equipo Juvenil de Vinces estarán participando Geovany Diaz y Nelson Palacios.

La suerte está echada y a partir de hoy ocho equipos buscarán la corona del circuito, y como parte de los premios un puesto para la participación en Liga de las Americas y Liga Suramericana 2018.