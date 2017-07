Pierce jugará su último partido con Celtics

Baloncesto Internacional

Luis Suárez | @SirLuchoSuarez

“Soy un Celtic de toda la vida”, así aseguró el legendario alero, Paul Pierce, tras firmar un contrato para disputar un partido con el conjunto de Boston la próxima campaña 2018, en el cual pondrá fin a una exitosa carrera de 19 años que comenzó en 1998 precisamente en el quinteto verde.

“Es un honor para mí el poderme llamarme nuevamente un Celtic, la ciudad y la organización me hicieron sentir como uno de ellos, así que no puedo imaginar el culminar mi carrera en otro lado que no sea aquí”, apostilló el 10 veces llamado al Juego de las Estrellas.

El oriundo de California fue escogido como décimo en el Draft de la NBA para 1998, y tras su contratación éste defendió el uniforme de la divisa verdiblanca 15 temporadas, convirtiéndose en el segundo jugador que más ha vestido dicha casaca tras John Havlicek con 16.

“Estamos honrados de que Paul haya escogido retirarse como un Celtic, es uno de los mejores en esta organización, un campeón dentro y fuera de la cancha”, destacó Wyc Grousbeck, copropietario de la franquicia.

Tras su partida del club de Massachusetts en 2013, Pierce formó parte de las nóminas de Nets de Brooklyn, Wizards de Washington y Clippers Los Ángeles.

Con información de NBA.com