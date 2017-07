Green: "Es un gran elogio que me digan que soy el corazón de los Warriors"

Baloncesto Internacional

Premiado como el mejor defensor del pasado curso, el jugador de los Warriors de Golden State Draymond Green ha asegurado que es un "gran elogio" que se le considere el corazón del vigente campeón de la NBA, si bien ha reconocido que al mismo tiempo significa una "gran responsabilidad".



Jugador fundamental en la rotación del conjunto liderado por Kevin Durant y Stephen Curry, el ala-pívot de Míchigan ha acudido en un acto comercial celebrado en el NBA Café de Barcelona, donde ha repasado su evolución como jugador, su rol en los Warriors y el futuro con vistas a la próxima temporada.



Sobre su actual equipo, Green ha señalado que "la química" entre los jugadores de la plantilla es una de las claves que les ha permitido no solo ser desequilibrantes en ataque, sino también sólidos en defensa.



"Estar conectado en ambas partes de la cancha es importante. Trabajamos muy duro tanto en defensa como ofensivamente, moviéndonos. La química es la mejor manera para poder cumplir en las dos partes del campo", ha respondido Green.



Tras la consecución del anillo de campeón de la NBA ante los Cavaliers de Cleveland, muchos han sido los movimientos, especialmente en las franquicias del oeste, para contrarrestar la jerarquía del conjunto de Oakland.



Según Green, es algo normal que sus competidores busquen mejorar sus plantillas, aunque ha dicho no preocuparle mucho, ya que el objetivo de su equipo debe ser "pensar en nosotros mismos".



Precisamente los Warriors se han reforzado este año con la elección de Jordan Bell, número 38 del 'draft' que para algunos tiene unas características similares a las de Draymond.



"Creo que Jordan (Bell) será un gran jugador que puede dominar los partidos, y eso es especial. Ya lo hemos visto en la liga de verano. Intentaré enseñarle algunas de las cosas que yo sé", ha apuntado Green, quien ha añadido que "es un honor" que su compañero diga que quiere parecerse a él.



A sus 27 años, Green se ha convertido en una pieza clave del mejor equipo de baloncesto de los Estado Unidos, algo que, según ha reconocido, se lo debe, en parte, al técnico Steve Kerr, quien le dio la oportunidad "de crecer como líder".



Su consolidación le ha permitido que esté entre los jugadores más valiosos de la franquicia de California, aunque sigue lejos del estatus de Curry, que hace unas semanas firmó un contrato a razón de 201 millones de dólares con vistas a las próximas cinco temporadas.



Preguntado por si algún día se ve alcanzando el nivel salarial de su compañero de equipo, Green prefiere no pensar en ello: "Todavía tengo tres años más de contrato. Solo tengo que estar pendiente de lo que puedo controlar que es jugar, prepararme para los partidos y para la temporada. Tres años es mucho tiempo".



En cualquier caso, Green está muy a gusto con su rol en los Warriors, donde muchos le consideran como el corazón de la franquicia.



"Es un gran elogio que te digan eso (el corazón del equipo) y eso te da, al mismo tiempo, más responsabilidad. Disfruto con la responsabilidad, pero no es fácil y es duro, pero es lo que toca si quiero seguir ganando títulos y pasándolo bien", ha finalizado. EFE