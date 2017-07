Paul George ya posa con la camisa del Thunder

César Sequera Ramos || @CesarSequera11

Luego de ser adquirido desde los Indiana Pacers, Paul George tuvo su primer contacto con los aficionados del Oklahoma City Thunder. El alero fue recibido como un héroe en la ciudad y no tardó mucho tiempo para colocarse su nueva camiseta, con el característico número 13 en la espalda.

George firmó autógrafos, leyó las miles de pancartas que le hicieron los fanáticos y saludó a varios niños que fueron a recibirlo. También conoció las instalaciones donde jugará por lo menos una temporada y donde aseguró luchar por el campeonato.

Welcome to OKC PG! #OKCBound pic.twitter.com/iBwXHgmnhQ

High fives and Thunder ❤️! Get used to it, Paul. #ThunderFWD pic.twitter.com/pzAvT8cX2v