¡Que se suba el telón!

Roberto Dorta S. / @balonalaire

Desde hace unas semanas se abrió el mercado de la agencia libre y muchos equipos saltaron a comprar las piezas que necesitaban. Algunos con mucha calma, otros desesperados, pero al final ha sido un mercado con muchas sorpresas, cambios y esperanzas para equipos que quieren ser rivales de Cavs y Warriors.

En esta entrega analizaremos a nuestro criterio los seis movimientos más destacados en este receso de campaña entre firmas, cambios y… un sueño por el título.

YG_Trece & MVP

El primer gran movimiento fue la salida de Paul George hacia los Thunders. Ahora veremos que estrategia usará el coach Billy Donovan para repartir el juego entre el MVP Russell Westbrook quien el año pasado tuvo el total protagonismo de las estrategias del equipo y Paul George. No la veo fácil sinceramente y creo que si George (Ultimo año de contrato con opción para el jugador de una extensión para uno más), tal como se decía quería ir a los Lakers, no me extrañaría esta fuese una alcabala antes de ir al Staple Center en 2018.

Daniel Zan y el Sr. Mijaghy

Gordon Hayward se reencuentra con un coach que le dio en su momento un gran impulso a su carrera universitaria como lo fue Brad Stevens. El proyecto de dinastía Celta parece tomar forma, y una llave Isaiah Thomas+ Hayward + Al Horford son parte de un grupo homogéneo de rendidores jugadores. Los Celtics parecen contar con las piezas para pelear esta campaña.

Hayward es un jugador sacrificado en defensa y una maquina ofensiva, es quizás la pieza que empiece a darle el ritmo ganador definitivo al cuadro de Boston.

CP13 y la Barba

Un gran piloto como Chris Paul es importante en cualquier conjunto, ahora el tema es: ¿Cuánto está dispuesto a sacrificar para obtenerle? Los Rockets dejaron ir gran parte de su fortaleza de la banca: Patrick Beverley, Sam Decker, Lou WIliams , otros tantos jugadores pero la guinda del pastel es una selección protegida del próximo Draft Universitario 2018.

Houston logró obtener este año una de las mejores campañas en la carrera de James Harden, en gran medida por la utilización de este en la posición de piloto de la mano del coach Mike D´Antoni. Ahora con la llegada de Paul (imaginamos que ya conversado con Harden), el cuadro tejano pasara nuevamente a Harden al puesto de escolta para combinarlo con Paul.

No luce un movimiento descabellado, quizás el tema es que el próximo año Paul se declarará Agente Libre.

Griffin+Gallinari

Un jugador rendidor y discreto es Danilo Gallinari. Un hombre que desde sus tiempos en lso Knicks siempre se consideró capaz de ser una gran estrella y protagonista en la NBA. Las lesiones sin duda han sido su mayor enemigo. En Denver tuvo varias jornadas importantes, pero al final decidió saltar a la Agencia Libre y buscar un equipo con posibilidades.

Unirse a Blake Griffin quien firmó por 5 años y la bicoca de $173 Millones sacudieron las finanzas del cuadro de los Clippers. Ahora con el triángulo de DeAndre Jordan, unido a Griffin y Gallinari le dan herramientas claves a Doc RIvers quien con la llegada de Lou Williams y Patrick Beverley parecen contar con otro estilo de jugadores para afrontar el reto de llegar al menos a unas Finales de Conferencia.

Los TimberNews

Inexplicablemente siempre los rumores alrededor de Ricky Rubio eran de salida. EL español con noches fantásticas, con ritmo de juego y hasta en muchos casos sacando la cara por el equipo nunca pareció ser del agrado en un 100% del coach Tom Thibodeau. Sale en cambio a los Jazz e inmediatamente el cuadro de Minnesota firmó a Jeff Teague por 3 años y $57 millones.

Así mismo previamente, se habían hecho de los servicios del codiciado Jimmy Butler, quien siempre ha enfatizado que es el jugador que es hoy en día gracias a Thibodeau. Ahora los Wolves salieron de Zach LaVine y de Chris Dunn y apostarán a un equipo para un éxito inmediato. De no llegar al menos a la post temporada, pudiera ser el último año de Thibodeau en Minnesota, tomó un gran riesgo y quizás la Alta Gerencia se le acabe la paciencia.

Hay muchos otros movimientos que poco a poco esperamos irlos compartiendo, analizando y debatiendo con todos ustedes.