El factor triple cada vez es más decisivo dentro de la NBA

Baloncesto Internacional

Miércoles 3| 7:24 am





La exhibición encestadora que dieron los Rockets de Houston en el primer partido de la eliminatoria de semifinales de la Conferencia Oeste ante los Spurs de San Antonio confirmó que el factor de los triples comienza a ser decisivo a la hora de ganar partidos en el baloncesto de la NBA.



Los Rockets han demostrado durante toda la temporada junto con los Warriors de Golden State que son unas máquinas de anotar triples y ante los Spurs consiguieron la marca de 22 canastas desde fuera del perímetro de los 50 intentos.



Se sabía que los Rockets tienen a seis jugadores especialistas en triples que pueden anotar de manera consistente desde fuera del perímetro y eso fue lo que sucedió ante los Spurs, que su defensa no encontró la manera de evitarlos por la rapidez y eficacia con que eran hechos.



Antes que llegase el partido de entre los Spurs y los Rockets, que ganó el equipo de Houston por paliza de 99-126 después de haber tenido 36 puntos de ventaja en la segunda parte, durante la temporada regular, la importancia de los triples fue en aumento y hasta los hombres altos ya se han especializado.



El pívot español Pau Gasol, que juega con los Spurs, acabó con el mejor porcentaje e hizo historia.



El número de triples concretados esta temporada superó todos los récords, el quinto año seguido que se supera cuando concluye la temporada regular en la NBA.



Lo anterior significa que ya no sorprende a nadie que cada vez se hagan más intentos de triples en cada partido, y más un equipo como los Rockets que tiene su fuerte en un ataque de saque rápido y tiros a canastas permanente.



"Lo que hacemos es aprovechar la oportunidad que nos dan", insistió el entrenador de los Rockets, Mike D'Antoni. "Dentro del equipo hay jugadores que encestan muy bien y aprovechan cada opción que tienen de tirar a canasta".



D'Antoni dijo que la clave de los triples es el tener confianza y no ceder cuando lo entran como uno desearía.



"No titubeamos en disparar", subrayó D'Antoni, cuyos Rockets superaron las marcas de la NBA con 1.181 triples anotados y 3.306 intentos durante la temporada regular. "No vamos a fallar cinco en fila para luego decidir, 'mejor vamos a penetrar'. No. Si estás libre, dispara. Y si no estás libre, ataca el aro".



Los Rockets en el primer partido ante los Spurs estableció una marca de los playoffs con sus 50 intentos de triple, comparado a los 37 intentos para dos.



Previo a esta temporada, ningún equipo de la NBA había tenido semejante discrepancia --13 triples de más sobre disparos de dos-- en un partido de temporada regular o de playoffs.



"No nos guiamos por el pasado sino por lo que es mejor para el equipo en estos momentos", destacó D'Antoni. "Los resultados apoyan nuestro trabajo y estrategia".



De las 10 veces que esta temporada se han hecho más tiros de triples que de dos, los Rockets han sido responsables de nueve. Houston tiene marca de 7-2 en esos partidos; los Celtics de Boston lo lograron en una ocasión.



"Así se juega ahora", admitió el alero estrella de los Cavaliers de Cleveland, LeBron James. "Ha sido así por un buen rato y cada vez va en incremento".



Los cuatro equipos con más triples en la NBA esta temporada -Rockets, Cavaliers, Celtics y Warriors-- siguen en las semifinales de los playoffs.



También se anotaron más triples en la primera ronda más que nunca, 846.



En 2012, en el mismo número exacto de partidos de la primera ronda que se disputaron este año, los equipos se combinaron para 496 triples, lo que significa un incremento del 71 por ciento en solo cinco años.EFE