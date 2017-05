Steve Kerr no regresará más con Warriors en los playoffs

Kerr no se ha recuperado y Mike Brown tomará las riendas / Foto AP

Baloncesto Internacional

Martes 2| 7:26 pm





Luis Ramírez Alonzo / @luiseralonzo_18

Los Warriors de Golden State recibieron una mala noticia previa al inicio de la semifinal ante el Jazz de Utah. El entrenador Steve Kerr no regresará por lo que queda de los playoffs por los dolores de espalda, cabeza y náuseas, por lo que Mike Brown dirigirá el equipo hasta el final de la temporada.

El asistente del quinteto de San Francisco que ya tomó las riendas para dos últimos juegos en Portland frente a Trail Blazers volverá a ser el timonel y si llegan a las Finales se quedaría al mando.

Los jugadores ya están mentalizados de que Kerr no regresará este curso y Draymond Green ofreció unas palabras sobre eso. “No contamos con que Steve vuelva. Así nos lo tomamos, no se trata de ver si pasamos esta ronda y contamos con él otra vez en la siguiente fase. No: Mike Brown es nuestro entrenador”, explicó.

Por su parte, Brown se mantendrá en el cargo hasta que la gerencia de Golden State tome una decisión final. “Yo voy a dirigir hasta que Kerr y Bob Myers (gerente general) me digan lo contrario. Hablo con Steve un par de veces al día, vamos viendo poco a poco cómo van las cosas”, señaló.

El técnico de los Warriors sigue haciéndose exámenes médicos en Stanford. El primer reporte fue que sufre fuertes jaquecas, vómitos y dolor de cuello derivado de los problemas de la espalda. “Tal y como entrenamos, jugamos, nuestro sello… la huella de Steve sigue estando por todas partes”, reiteró Green.

Con información de Diario AS