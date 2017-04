La canasta de Gasol que sacó las garras por Grizzlies

Juan Salvador Muñoz Aponte | @juansalvador11

Grizzlies de Memphis y Spurs de San Antonio retornan a Texas este martes por la noche. Los equipos librarán la quinta batalla de la serie -tercera en la casa de los dueños del AT&T Center- y el ganador del compromiso estará a un paso de las semifinales de la conferencia Oeste al colocarse al frente por 3-2.

Ambos quintetos han triunfado en sus hogares. Los dirigidos por Gregg Popovich se adueñaron de los desafíos uno y dos por 111-82 y 96-82, respectivamente. Por su parte, los osos hicieron respetar el FeDex Fórum en los compromisos tres y cuatro por 105-94 y 110-108.

Precisamente, en ese cuarto choque, Grizzlies sacó la mejor parte de un juego de infarto, con una canasta en el último segundo de Marc Gasol para conquistar el éxito.

En el careo destacaron Mike Conley con 35 puntos, mientras que el español concluyó con 16 dianas y 12 capturas. El veterano Vince Carter anotó tres triples y 13 cartones, mientras que Andrew Harrison tuvo un bloqueo clave.

Por Spurs, Kahwi Leonard contabilizó 43 tantos, máxima cifra en cu carrera en postemporada.

Chequea la jugada de Gasol:

What's better than playoff basketball?



Marc Gasol hits the game-winner. @memgrizz outlast Spurs to even the series, 2-2!#BelieveMemphis pic.twitter.com/LMML4DELsR