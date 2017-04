Warriors respondió al favoritismo y barrió

Mucho antes de que Trail Blazers saliera de su cancha, muchos de los jugadores de Golden State celebraron su victoria en el Moda Center, para deleite de los numerosos aficionados vestidos de amarillo, que corearon "¡War-ri-ors! ¡War-ri-ors!".

Barrer la serie de primera ronda de playoffs fue bonito, aunque terminara en casa de Portland.

Stephen Curry anotó 37 puntos y Golden State se impuso 128-103 el lunes para pasar a las semifinales de la conferencia. Warriors se enfrentará en la siguiente ronda al ganador de la serie entre el Jazz de Utah y Clippers de Los Ángeles, que está empatada a 2.

Golden State llegó con energía pese a jugar su segundo juego seguido sin su entrenador, Steve Kerr, que ha sufrido problemas derivados de una operación de espalda por la que pasó hace un par de años. El asistente Mike Brown ha servido como técnico jefe en ausencia de Kerr.

Los visitantes recuperaron para el encuentro a Kevin Durant, que no jugaba desde el Juego 1 por una distensión en los isquiotibiales. El lunes fue titular y Golden State tenían una ventaja de 72-48 para el final de la primera mitad.

Durant terminó con 10 puntos en algo menos de 21 minutos. Todos los titulares de Golden State anotaron más de 10 puntos.

Damian Lillard anotó 34 puntos para Trail Blazers, que llegaron a la postemporada por cuarta ocasión. El público dio una ovación en pie a Lillard cuando salió a 6:12 minutos para el final.

VEA EL VIDEO:

🚫 Dubs were having none of it tonight 🚫 pic.twitter.com/mbAJOgxBIy