Steve Kerr podría no volver para el resto de los playoffs

El ex jugador de los Chicago Bulls y actual entrenador de los Golden State Warriors, Steve Kerr, no regresaría al banquillo de su equipo para el resto de los playoffs de la NBA, por causas mayores.

Kerr se perdió el tercer partido de la serie entre Warriors y Portland Trail Blazers y tampoco estará en el cuarto, debido a los fuertes dolores de espalda que volvieron después de aquella operación.

“Durante el último año y medio he estado lidiando con dolores crónicos, desde mi operación de espalda. Ha sido difícil, pero lo he podido manejar” señaló en rueda de prensa el técnico.

Al mismo tiempo Kerr indicó que los dolores “empeoraron esta última semana y no pude entrenar al equipo. No he podido estar cómodo y por eso no estuve en el banquillo en el tercer juego. Sólo volveré si siento que estoy en condiciones de hacerlo”.

Entre los síntomas que sufre Steve Kerr están los dolores de cabeza y náuseas; por ahora Mike Brown y el resto del cuerpo técnico dirigirá a los Warriors en el resto de la serie ante los Blazers.

“He entrenado 150 partidos seguidos” finalizó el estratega.