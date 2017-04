Nené fue un verdadero "cohete" en vitoria de Houston

Hardem no tuvo su mejor noche / AP

Inusitadamente, James Harden no podía afinar la puntería. Entonces, llegó al rescate un jugador del que los Rockets difícilmente esperaban una actuación tan destacada.

Nené anotó 28 puntos y no falló un solo tiro de campo, para que Houston se impusiera el domingo 113-109 al Thunder de Oklahoma City, con lo cual quedó a un triunfo de finiquitar esta serie de la primera ronda de los playoffs.

El brasileño atinó sus 12 tiros y capturó 10 rebotes, para que Houston tomara la delantera por 3-1 en la serie. Fue un desempeño impresionante por parte de un reservista que promedió unos nueve puntos por partido en la temporada regular.

"Él trabaja y tiene experiencia", destacó Harden acerca de Nené. "Hace pesas en el gimnasio, y realiza todas las cosas necesarias para que su cuerpo y su mente puedan competir al mayor nivel cada noche. Sólo que hoy, todo le dio frutos".

Los Rockets consiguieron la victoria pese a una noche discreta de Harden, quien finalizó con 16 unidades, al acertar cinco de 16 disparos.

Eric Gordon y Lou Williams aportaron 18 tantos cada uno por los Rockets. Trevor Ariza contabilizó 14.

El quinto encuentro está previsto para el martes en Houston , donde los Rockets pueden definir.

"Para eso es un equipo", dijo Harden. "No sólo se trata de un jugador. He confiado en estos chicos durante todo el año. En cada partido decimos que no sólo uno o dos jugadores conseguirán ganar. En noches diferentes, serán jugadores distintos los que destaquen, como ocurrió esta noche".

Russell Westbrook, el astro de Oklahoma City, logró el "triple doble" apenas en medio encuentro. Terminó con 35 puntos, 14 rebotes y 14 asistencias.

El Thunder informó que Westbrook se unió a Wilt Chamberlain, como los únicos jugadores en lograr tres "triples dobles" consecutivos en playoffs.

También por Oklahoma City, Steven Adams anotó 18 puntos y Victor Oladipo agregó 15.

Westbrook sumó 17 unidades, 10 rebotes y 10 asistencias en los dos primeros periodos. Capturó su décimo balón frente al tablero en el último instante del segundo cuarto, y el Thunder se fue al descanso con una ventaja de 58-54.

En tanto, Harden, embocó sólo dos de nueve disparos y anotó seis puntos en la primera mitad.

El Thunder abrió el segundo medio con una racha de 10-2. Pero Houston se acercó a 77-73 al final del tercer periodo.

Adams convirtió el primero de dos tiros libres con 21,7 segundos por jugarse, para reducir a cuatro puntos el déficit de Oklahoma City. Capturó un rebote tras fallar el segundo disparo y encontró desmarcado a Westbrook para que lanzara un triple que redujo la diferencia a un punto.

Pero el Thunder perdió la pista de Nené en el otro extremo de la cancha, y el sudamericano convirtió una jugada de tres unidades. Dos tiros libres de Gordon dejaron la diferencia en cuatro puntos, a 6,2 segundos del timbrazo.

