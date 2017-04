Pau Gasol: "Será la primera vez que enfrente a Marc en playoffs"

Baloncesto Internacional

El pívot Pau Gasol, a sus 36 años, vuelve a ser el gran símbolo de una marca histórica para el baloncesto español que comenzó la temporada regular 2016-17 de la NBA con 10 jugadores y seis estarán en los playoffs.



También lo ha sido para el propio Pau, que juega la primera con los Spurs de San Antonio, y en teleconferencia admitió haber vivido una temporada especial en la que sobre todo volvió a disfrutar del baloncesto.



"Cierto que he conseguido la marca de los 20.000 puntos, la de triples y llegó por undécima vez de mi carrera a los playoffs, pero lo más importante es que he disfrutado al máximo, me he sentido muy a gusto en la cancha y feliz con lo que hago", destacó el mayor de los hermanos Gasol.



El jugador de Sant Boi no tiene ningún problema con el rol que le ha tocado jugar en la segunda mitad de la temporada de sexto hombre, porque desde que llegó a los Spurs todos tuvieron muy claro que llegaba para ayudar al equipo, sin importar la manera como tendría que hacerlo.



"Dentro del equipo todos somos importantes y ese sentido de unión y de apoyo ha sido lo que nos ha permitido conseguir la segunda mejor marca de la liga", valoró el mayor de los hermanos Gasol. "La misma mentalidad es con la que llegamos a los playoffs".



Unos playoffs que serán también muy especiales y únicos para Gasol ya que en la primera ronda, a partir del sábado, el rival de los Spurs serán los Grizzlies de Memphis, donde su hermano Marc es el gran líder y hombre a batir.



"Será la primera vez que nos enfrentemos en la competición de playoffs y como hicimos en la temporada regular cada uno de nosotros buscaremos lo mejor para nuestro equipo", declaró Pau. "Aunque siempre es una motivación especial tener de rival a Marc, al final será la labor de conjunto la que defina el marcador".