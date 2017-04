El día final del Este

Baloncesto Internacional

Roberto Dorta

Lo que no paso en el Oeste, en el Este hasta el último día el drama de la clasificación ha estado vigente. Pacers, Bulls y Heat son los encargados de levantar la expectativa este miércoles por la noche por la pelea de los puestos 7 y 8 de la Conferencia del Este hacia los #NBAPllayoff.

No será fácil son situaciones de dos equipos que partían como favoritos y andan con apremios para entrar en los Playoff, y un equipo que con defensa y metiéndose en una mega racha después del juego de las estrellas se ha convertido en el batacazo de las apuestas para esta campaña.

PACERS

Los que están en mejor posición son los Pacers quienes están en el 7mo escalón. Los de Indiana buscan su 6ta participación en post temporada en 7 años. Con Tabo Sefolosha y Paul Millsap con minutos reservados de cara a la siguiente vuelta, los Hawks no deben arriesgar mucho ante los Pacers esta noche. Los Pacers dependen de ellos, es decir, su victoria los dejaría en la 7ma casilla, pero también la derrota de Heat o Bulls les regalaría el boleto. Paul George está promediando 26 puntos por juego en sus últimos dos choques ante los Hawks. La última vez que chocaron Hawks y Pacers fue el 5 de marzo con victoria para los Pacers 97x96. Los Pacers han ganado 4 juegos en fila pueden presumir de no tener mayores riesgos en la jornada final. Veremos.

BULLS

Te mides ante el peor record de la Liga, pero…. Los Nets tienen un par de semanas jugando un buen baloncesto, Jeremy Lin ha recuperado su gran forma y su combinación con Brook Lopez y el equipo pueden estar preparados para dar la zancadilla. Ya cayeron el fin de semana en el Barclay Center (107x106) y no extrañaría que Fred Hoilberg hoy salga con toda la artillería desde el vamos. El duelo de los hermanos Lopez será interesante. Bobby Portis está convirtiéndose en el referencial de los Bulls en los últimos juegos promediando 60% en tiros de campo y un acierto en 7 de 13 intentos desde la raya de 3 en los últimos 5 cotejos. Jimmy Butler con la lesión de Dwyane Wade se ha echado el equipo a sus espaldas y Rajon Rondo viniendo del banco o saliendo en el rol que el técnico de los Bulls le otorgue ha asumido en defensa y en la conducción. Hay margen de error en este juego, pero los Bulls no pueden perder otro año más sin una post temporada.

HEAT

El juego más complejo de la noche. Los Heat dependen no solo de ganarle al rival mas fuerte de los rivales a los que Bulls, Nets y Heat deben enfrentarse si no que deben ligar la caída de alguno de los otros dos equipos. Los Wizards pudiesen no tener en juego ni John Wall ni a Otto Porte. Van a jugar en Miami y en lo que va de año no han perdido los juegos de su serie ante los Wizards. Hassam Whiteside hoy pudiera dar el recital de su vida y con ello la gran sorpresa de la temporada. Sin duda, Erik Spoelstras entrando a la post temporada tomaría muchísimos tickets para el premio del coach del año.

Este es el panorama de esta noche , porque no solo define los dos últimos clasificados, define quienes se verán las caras con Boston y Cleveland, o con Cleveland y Boston , agregando además que Boston se mide con los Bucks y Cavs ante Raptors, otros cruces que pudiesen cambiar los dueños de la terraza del Este.