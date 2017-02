¿Mario Chalmers a los Cavaliers?

César Sequera Ramos || @CSequera11

Los Cleveland Cavaliers no viven su mejor momento, LeBron James continuamente dice que necesitan un piloto suplente y el cuerpo gerencial sigue con las manos atadas para fortalecer la plantilla.

Sin embargo, todo indica que refuerzos están en camino y se trata de un viejo amigo del “Rey”. Mario Chalmers, mismo que compartió equipo con James en el Heat, publicó un tuit que hizo despertar una gran cantidad de rumores en el mundo de la NBA.

On the way to Cleveland. Lets get it.