LeBron explota contra Barkley: "No permitiré que menosprecie mi legado"

Luego que LeBron James declarara públicamente que los Cleveland Cavaliers necesitaban seguir haciendo movimientos para luchar por otro campeonato, Charles Barkley decidió catalogar al "Rey" de "quejón" por sus continuos reclamos.

Eso, sumado a que el equipo tiene seis derrotas en los últimos diez juegos, LeBron James dijo basta y le respondió a la leyenda de la NBA. "No voy a permitir que menosprecie mi legado de la forma que lo hace", inició el alero. "Yo no soy el que lanzó a una persona por una ventana, ni el que escupió a un niño. No tengo deudas sin pagar en Las Vegas y nunca he dicho que no soy un modelo a seguir".

LeBron James también recordó los problemas de conducta que Barkley tenía en su época de jugador activo. "Nunca he llegado a última hora a un Juego de Estrellas por quedarme en Las Vegas de fiesta. A lo largo de mi carrera no he hecho otra cosa que representar de forma correcta a la NBA. Catorce años y ni un problema. He respetado siempre el juego", aseveró.

Barkley ha reiterado continuamente en su programa de televisión, que los Cavaliers han cumplido todos los "caprichos" de LeBron James. "Le dieron la nómina más cara en la historia de la NBA. Él (LeBron James) quería a J.R Smith, le pagaron. Le trajeron a Kyle Korver ¿Quiere a los mejores jugadores? ¿No quiere competir?", ha señalado el ahora conductor.

Por eso, LeBron recordó que él no toma decisiones en el equipo y se dedica a jugar. "Hay un gerente general y yo soy un jugador. Estoy cansado de morderme la lengua, ha llegado un nuevo sheriff a la ciudad", cerró.

Además, invitó a Barkley que cualquier comentario que desee hacer, lo haga frente a él. "Conoce mi agenda y cada gimnasio en el que tengo que jugar. Pero que no se limite a venir al Juego de Estrellas con una sonrisa a darme la mano", concluyó