Le exigen más esfuerzo a Wade en Chicago

La temporada de dimes y diretes y mediocres resultados deportivos de Chicago Bulls vivió un nuevo capítulo el sábado cuando Taj Gibson reconoció que una de las cuestiones que se plantearon en la tensa reunión del viernes fue que Dwyane Wade entrenase más. La petición de este esfuerzo adicional vino por parte de los jóvenes tras las críticas que recibieron el miércoles por parte del propio Wade y Jimmy Butler, castigadas posteriormente con sendas suplencias en el siguiente partido.

“Los chicos jóvenes simplemente demandan un poco más de él”, dijo Gibson sobre uno de los temas tratados en el encuentro privado para técnicos y jugadores. “Y él lo ha hecho hoy. Ha motivado a los jóvenes y eso es una señal de que la reunión sirvió para algo”, dijo Gibson este sábado en declaraciones a ESPN. “Se trata de ser positivos. Estamos tratando de evitar lo negativo. Tenemos a todo el mundo en contra ahora. Las únicas personas que nos vana a ayudar somos nosotros mismos. Y lo entendemos. Y John Paxson nos lo dijo en la reunión también”.

Descanso en los entrenamientos

Es habitual en la NBA que jugadores veteranos con amplia experiencia y éxito en la liga se tomen días libres en lugar de entrenar con el objetivo de optimizar el descanso y no desgastar aún más sus dañados físicos. Kobe Bryant, por ejemplo, apenas entrenó durante la campaña 2010-11 debido a los problemas de rodilla que tenía por aquel entonces, pero eso no le impidió disputar los 82 partidos de la temporada regular.

Pero esa idea parece no tener futuro en el vestuario de los Bulls a tenor de las peticiones de los jóvenes y el texto escrito por Rajon Rondo en Instagram en el que decía que los veteranos de Boston Celtics “ponían todo cada vez que pisaban la pista ya fuera en un entrenamiento o un partido y no se tomaban días libres”. Wade ha esquivado varios entrenamientos este curso y se ha perdido cinco partidos por descanso, cuatro de ellos en la segunda noche de back-to-backs.

Wade ya se refirió a las palabras de Rondo el viernes y no estaba molesto. “Tengo 35 años. No entreno todos los días, eso está claro”, explicó Wade al respecto. “Cada uno tiene sus cosas. Mis veteranos también hacían cosas diferentes. Ésa es su forma de liderar. Y mi forma de liderar es mi forma de liderar. Cuando salgo aquí y os cuento cosas y sonrío y digo cosas positivas. Ésa es mi forma de liderar. Cuando salgo y digo que estoy decepcionado, ésa es mi forma de liderar. No es siempre lo que le gusta oír a la gente. No siempre es lo más popular”.

Fuente: nbamaniacs.com