Guaros afina detalles para inicio de Liga de las Américas

Guaros de Lara sostuvo su último entrenamiento en Venezuela, previo a la defensa de su título en Liga de Las Américas y, está listo para partir este miércoles a Monterrey, México, para tomar participación en el Grupo B de esta primera ronda, junto con Leones de Quilpué, Caballos de Coclé y el anfitrión, Fuerza Regia.

Tres semanas de trabajo sostuvo el elenco de Jorge Arrieta, previo a la cita continental. Harán su debut esta edición del torneo, este viernes 27 de enero, versus el panameño Caballos de Coclé.

“Pienso que el equipo anda bien, están en un buen momento anímico. Estamos bien de salud, mental y físicamente, con la ansiedad que te produce salir a defender el título, pero estoy seguro de que esa ansiedad nos va a servir de adrenalina para afrontar ese primer partido que es vital para nosotros, porque nos sacaría el óxido del tiempo sin jugar”, expresó el zuliano Arrieta.

A consideración del propio estratega, desde el inicio de los entrenamientos hicieron especial énfasis en el trabajo físico, generando positivos resultados. “Físicamente los preparadores hicieron un trabajo excelente. Llegamos más allá de lo que podíamos haber planificado en lo que se refiere a este aspecto en los muchachos”.

Ahondando más a la parte deportiva, Arrieta refirió que “respecto la parte técnico-táctica, tratar de cambiar la filosofía de un equipo no es fácil pero empezamos, dimos los primeros pasos, creo que estamos siendo más agresivos en defensa, estamos tratando de anotar puntos fáciles producto de esa defensa mejorando el contraataque, veremos cómo se manifiesta eso en la competencia, ya que, aunque es cierto que en los partidos de práctica entre nosotros ha existido un nivel muy bueno, no es menos cierto que no es lo mismo a la competencia real”.

El elenco criollo que viajará a México estará encabezado por Heissler Guillent, Rafael Guevara, José Martínez, Luis Bethelmy, Néstor Colmenares, Gregory Echenique, Kenji Urdaneta y León Rodgers como refuerzo local, mientras que el trío de importados lo integran Zach Graham, Russell Carter y Álex Abreu.

“La plantilla que tenemos nos da confianza, la inclusión de León Rodgers, Zach (Graham) que es bastante conocido, un buen jugador. Carter (Russell) nos da vitalidad, esfuerzo, defensa y contrataque que se complementa muy bien con el resto de los jugadores. Alex Abreu es muy buen conductor, puede mantener lo que haga Heissler (Guillent) en cancha. Nuestros tableros están bien asegurados con Luis (Bethelmy), Colmenares (Néstor), José Martínez y obviamente la figura interna que es Gregory Echenique. Kenji (Urdaneta) y Rafa (Rafael Guevara) son unos fajadores que aportan minutos de calidad”, analizó Arrieta sobre su divisa.

El equipo tiene itinerario para viajar este miércoles a primera hora hasta Maiquetía y a la 1:00 pm partirán fuera de nuestras fronteras. Harán escala en Panamá y desde allí viajarán a Monterrey. /Prensa Guaros de Lara