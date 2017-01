Mirotic y Rondo no han tenido una gran temporada | Foto: NBA

El Chicago Sun Times informó que la directiva de los Chicago Bulls tiene en menta cambiar a Nikola Mirotic y Rajon Rondo, jugadores que no han tenido un gran rendimiento en esta temporada.

Rondo ya no es titular en el equipo astado y dejó en claro que no aceptaba el rol de suplente, y Mirotic no ha explotado todo el potencial que la directiva esperaba.

Otra de las preocupaciones de los Bulls es el flojo juego de Jimmy Butler.