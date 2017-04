Van Gundy asegura que no cambiará a Jackson por Ricky Rubio

Van Gundy confirmó el sábado que los Pistons no mandarán a Jackson a los Timberwolves a cambio de Rubio.



"Le mandé un mensaje a Reggie y le dije que 'esta es una temporada muy loca, y que no estamos negociando con Rubio'", dijo Van Gundy.



Reconoció que sí existía la intención de hacer el movimiento. "No niego que la discusión existió, pero después de hacer algunas consideraciones decidimos que no vamos a hacer ese movimiento".



Los Timberwolves se hicieron de los servicios del novato Kris Dunn, a quien están considerando como su base para un futuro, lo que aparentemente deja a Rubio disponible.

EFE