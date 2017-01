Westbrook: "¿No ser titular en All Star? Yo juego es por campeonatos"

Baloncesto Internacional

César Sequera Ramos

El mundo del baloncesto se está preguntando: ¿Cómo es que Russell Westbrook no está en el quinteto abridor de la conferencia Oeste para el Juego de las Estrellas? Después de todo, está promediando Triple-Doble esta temporada—sería el segundo en la historia de la NBA en hacerlo—y es flamante candidato al MVP.

Sin embargo, al base armador del Oklahoma City Thunder no parece molestarle lo más mínimo, porque con una simple respuesta, explicó cuáles son sus prioridades deportivas: “Yo no juego para conseguir un espacio en el All Star, sino para conseguir campeonatos”, aseguró Westbrook que promedia 30,6 puntos, 10,6 rebotes y 10,4 asistencias.

Los quintetos abridores para el Juego de las Estrellas se deciden por el voto de los aficionados y está dividido en guardias e internos. Stephen Curry y James Harden ocupan los lugares que podrían ser de Westbrook. “Esa es la naturaleza del negocio, del juego”, comentó el explosivo jugador.