Brasil y Colombia anuncian amistoso en beneficio del Chapecoense

Las selecciones absolutas de Brasil y Colombia disputarán un amistoso el 25 de enero próximo en el estadio Olímpico de Río de Janeiro para recaudar fondos para los familiares de los jugadores y miembros de la comisión técnica del Chapecoense que murieron en el accidente del 28 de noviembre.

La disputa del partido benéfico se negociaba desde hace días y fue confirmada este lunes por la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF), tras elegir el estadio que reuniría las mejores condiciones para el encuentro, entre el legendario Maracaná y el Olímpico de Río de Janeiro.

"Por la proximidad del partido y tras la revisión técnica de los de los dos estadios, llegamos a la conclusión de que el estadio Nilton Santos (Olímpico) ofrece las mejores condiciones y exigirá una estructura de operación menor y más eficaz", afirmó el director de competiciones de la CBF, Manoel Flores, citado en el comunicado de la entidad.

El estadio Olímpico de Río de Janeiro, recientemente bautizado en homenaje de fallecido mundialista brasileño Nilton Santos pero más conocido como Engenhao por el nombre del barrio en que se sitúa, fue construido para los Juegos Panamericanos de Río 2007 y albergó las competiciones de atletismo de los pasados Juegos Olímpicos.

La CBF informó de que para el amistoso contra Colombia el seleccionador Tite tan sólo convocará a jugadores que actúan en clubes brasileños.

"Por no tratarse de una fecha FIFA, vamos a trabajar con los jugadores brasileños, incluso para no complicar a un club o jugador que tenga que negar la convocatoria por tener que disputar un campeonato oficial", explicó el coordinador de selecciones de la CBF, Edu Gaspar.

"Se trata de un partido organizado con un motivo muy específico y lo que esperamos es poder ayudar a esas familias que tuvieron una pérdida tan grande", agregó.

Pese a tales condiciones especiales, Tite afirmó que aprovechará el partido para probar algunos jugadores que pueden ser convocados para las eliminatorias del Mundial de Rusia 2018.

"Claro que es un partido con carácter especial, pero vamos a aprovecharlo para observar más de cerca a algunos jugadores que no tuvieron oportunidades en otras convocatorias. Será un laboratorio para resolver algunas dudas", afirmó el seleccionador.

Desde que está bajo el comando de Tite, la selección brasileña ha coleccionado seis victorias, una racha que le llevó a asumir el liderato de las eliminatorias sudamericanas para Rusia 2018.

Colombia fue escogida como rival para el amistoso de carácter benéfico debido a la solidaridad demostrada por los colombianos tras el accidente en que murieron 71 de los 77 ocupantes del avión que había sido fletado por el club Chapecoense para viajar a Medellín.

El avión se estrelló a pocos kilómetros del aeropuerto José María Córdova, cerca de Medellín, en donde el club brasileño habría disputado el partido de ida de la final de la Copa Sudamericana ante el Atlético Nacional.

En la tragedia murieron 19 jugadores de la primera plantilla del Chapecoense, una gran parte de la directiva y el cuerpo técnico del club, así como 22 periodistas que acompañaban al equipo./ EFE