Westbrook logra su triple-doble 50 en el triunfo de los Thunder (+Video)

La victoria de los Thunder (16-11), su séptima en los últimos 10 partidos, los mantiene en el subliderato de la División Noroeste, a un partido de los líderes Jazz de Utah, que tuvieron jornada de descanso.



Westbrook, que es el máximo anotador de la liga en el presente campeonato, jugó 34 minutos, que le resultaron suficientes para registrar su triple-doble, el décimo tercero en lo que va de campeonato.



Westbrookrealizó 12 asistencias antes del descanso.

El pívot Steven Adams aportó 19 puntos y el reserva Enes Kanter agregó 12, mientras que el alero español Alex Abrines estuvo sin puntos en 12 minutos de juego y logró un rebote.



Los Suns (8-19), con dos derrotas consecutivas son últimos en la División Pacífico.



El escolta Devin Booker aportó 31 puntos liderando el ataque del equipo de Phoenix.



El base Eric Bledsoe consiguió 12 tantos y el pívot Tyson Chandler aportó 10 tantos y nueve rebotes.



El escolta reserva brasileño Leando Barbosa encestó dos tantos en 10 minutos de acción y anotó 1 de 5 tiros de campo.EFE

Russell ties his own OKC record. A dozen 1st-half assists. ↗️ Watch him go up top to JGrant and SAdams. #ThunderUp pic.twitter.com/YsJh1dhbXk