Dirk Nowitzki: "Puede que 2017 sea el final de todo para mí"

Baloncesto Internacional

Jueves 15| 10:35 am





Wilder Delgado Suárez || @WilDelgado23

Dirk Nowitzki tiene con esta temporada 18 en el baloncesto de la NBA, todas con los Dallas Mavericks tras ser elegido en el draft de 1998 por los Milwaukee Bucks, equipo que lo traspasó inmediatamente a los texanos y posiblemente esté viviendo su última campaña como profesional.

“Si las cosas no van bien y me duele en todas partes, puede que 2017 sea el final de todo para mí. Me gustaría jugar hasta 2018 y completar 20 años con Dallas, pero que haya firmado dos temporadas no significa que vaya a jugarlas” comentó el alemán.

Nowitzki apenas ha disputado 5 de 25 encuentros con los Mavs y actualmente es el sexto mejor anotador de la NBA.

De retirarse sería el último jugador que inició su andanza en la NBA en los años 90 que ponga punto y final a su carrera, siguiendo los pasos de Kobe Bryant, Tim Duncan y Kevin Garnett, quienes ya se retiraron el año pasado.