El Barcelona Lassa paga su inconsistencia en Estambul

El Barcelona Lassa no pudo confirmar su reacción en la Euroliga tras ganar la semana pasada al Panathinaikos y ha perdido 72-68 en la pista del Anadolu Efes, un partido que le deparó un final cruel y en el que se mostró muy inconsistente durante buena parte del choque.



El equipo azulgrana rozó el triunfo después de 28 minutos muy flojos, al remontar 15 puntos en contra (54-39) y ponerse por delante (66-68) a 46 segundos del final tras un triple de Tyrese Rice, nuevamente el mejor del Barcelona Lassa con 22 puntos.



Pero la fortuna le giró la espalda a los azulgranas en esos fatídicos segundos finales. Ante Tomic se metió el balón en su propia canasta -la estadística oficial le dio la canasta a Derrick Brown- al intentar barrer un tiro libre fallado por Dunston en un dos más uno del norteamericano (70-68).



Tyrese Rice demostró que es humano al fallar el lanzamiento de tres que seguramente hubiera dado el triunfo a un Barcelona que perdió una gran ocasión para volver a estar entre los ocho primeros.



El equipo turco lo tuvo muy fácil de inicio para tomar una cómoda ventaja de ocho puntos (11-3, min.4) gracias a los triples de Osman y Granger y a los puntos bajo canasta de Dunston.



Ante Tomic no podía superar a Dunston y los pocos puntos de los azulgranas llegaban a través de los lanzamientos exteriores, con Tyrese Rice como jugador más entonado con 5 puntos.



El Anadolu Efes impuso en todo momento el ritmo que le interesó y su 5 de 7 en los triples hizo imposible que el Barcelona Lassa se pudiera acercar en el marcador.



El equipo de Georgyos Bartzokas no se encontraba cómodo sobre la pista y pagaba la poca aportación de sus jugadores interiores. Tomic solo sumó 4 puntos y Dorsey ni se estrenó en los casi 10 minutos que jugó durante la primera parte.



Los azulgranas parecieron remontar la situación con Rice y Renfroe juntos en la cancha (28-24, min.15), pero sus problemas en el rebote defensivo les llevó a encajar un parcial de 8-0 que dio al Anadolu Efes su máxima ventaja hasta entonces (36-24, min.19).



Una canasta de Tyrese Rice en los segundos finales tras una pérdida de balón de Jayson Granger dejó al Barcelona Lassa ocho puntos abajo en el marcador al descanso (36-28).



El esperanzador inicio de tercer período del Barcelona (39-32, min.22) se truncó con la espectacular racha anotadora de Heurtel, que con ocho puntos casi consecutivos puso a los turcos con otra máxima ventaja (48-32, min.24).



El Barcelona Lassa estaba grogui y Tyrese Rice tuvo que salir nuevamente al rescate con un triple, aunque no tuvo el seguimiento del resto de sus compañeros.



Una canasta tras rebote ofensivo de Honeycutt y cinco nuevos puntos de Heurtel volvieron a cortar de raíz el intento de reacción de los azulgranas (54-39, min.28).



Pero en ese preciso instante el partido dio un vuelco inesperado. El Barcelona se mantuvo vivo de cara al último cuarto con dos triples de Doellmann y Koponen (54-45) y al Anadolu Efes se le fundieron los plomos.



Los turcos tardaron casi cuatro minutos en anotar su primera canasta en el último cuarto y cuando lo hicieron, el Barcelona Lassa ya estaba en condiciones de luchar por la victoria tras cinco puntos de Tyrese Rice (54-52, min. 34) que sellaban un parcial de 0-11.



El partido entró en un pulso entre los pívots turcos y los tiradores azulgranas. Tres triples consecutivos de Doellmann, Renfroe y Rice dieron la primera ventaja al Barcelona tras más de 39 minutos (66-68).



A Granger y a Heurtel les tembló el pulso en la jugada decisiva, pero un error de la defensa del equipo azulgrana al permitir que Dunston anotara le acabó costando la derrota.



