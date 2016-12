LeBron se niega a hospedarse en hotel de Trump

Baloncesto Internacional

Los Cavaliers de Cleveland debieron buscar opciones de hospedaje para LeBron James y otros jugadores que se negaron a quedarse en un hotel de Nueva York que lleva la marca del presidente electo Donald Trump.

James y varios de sus compañeros decidieron que no se hospedarían esta semana en el Trump Soho que se ubica en el Bajo Manhattan. Los Cavs reservaron habitaciones por dos días en ese lujoso hotel de la ciudad, donde el equipo enfrentará el miércoles a los Knicks.

David Griffin, gerente general de los Cavs, dijo a The Associated Press que el club ha hecho planes distintos para "un grupo que quiere estar en otro lugar". El dirigente no reveló dónde se hospedarán esos jugadores.

James apoyó públicamente a la candidata demócrata Hillary Clinton y participó en sus actos de campaña. Clinton perdió las elecciones ante Trump.

Varios compañeros de James, incluidos Richard Jefferson e Iman Shumpert han expresado su decepción por la victoria de Trump.

Los campeones defensores de la NBA llegarán a Nueva York el martes, un día después de jugar en Toronto.

El mes pasado, el presidente Barack Obama recibió a los Cavaliers en la Casa Blanca para felicitarlos por su título. Ningún equipo de Cleveland se había coronado en alguna de las cuatro principales ligas profesionales desde 1964.

AP