El mexicano Gustavo Ayón considera que selección mexicana está "estacionada"

Ayón visitó la Ciudad de México para ofrecer una clínica a 700 niños y jóvenes en el Centro Nacional de Desarrollo de Talentos Deportivos (Cenar) de la Comisión Nacional de Cultura Física y Deporte (Conade).



El jugador, de 2.08 metros de altura, explicó que la rueda de prensa es para la hablar de liga IMSS-Conade y de la clínica "y lo de la selección, pues está ahí estacionada", dijo Ayón un tanto fastidiado.



El baloncesto ha padecido problemas a nivel federativo en los últimos 10 años y eso ha afectado el desarrollo del deporte en México y por ende el de los jugadores y de la selección local.



"Creo que arrepentirme de mis actos nunca lo he hecho y no lo voy a hacer jamás", añadió Ayón en referencia a su falta con la selección en el preolímpico de Turín en julio.



Ayón, quien destaca con el Real Madrid en la Liga Endesa con los que ya levantó el título, no ha tenido mucho contacto con los medios mexicanos debido a que siempre lo abruman con preguntas sobre la marcha de selección mexicana cuando él siempre ha señalado que la responsabilidad de los dirigentes.



Los medios mexicanos confiaban en que con la ayuda de Ayón, México tenía altas posibilidades de ganar su boleto a Río 2016, pero el pívot mexicano declinó sus asistencia por así convenir a sus intereses.



"Las deducciones que han sacado ustedes (la prensa) durante todo este tiempo, ya hasta me retiraron de la selección, así qué bueno, se las dejaré para que sigan planeando mi carrera", dijo en tono sarcástico. EFE