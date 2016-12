Kerr reconoce que fumó marihuana por dolores de espalda

Baloncesto Internacional

Sábado 3| 10:05 pm





Steve Kerr, el reinante Entrenador del Año de la NBA con los Warriors de Golden State, reconoció que consumió marihuana en dos ocasiones en los últimos 18 meses para tratar con un debilitante dolor de espalda.

Kerr declaró al Warriors Insider Podcast de Monte Poole, de Comcast SportsNet Bay Area, que empleó marihuana terapéutica pero que no le ayudó, y que los analgésicos habrían sido algo peor.

"No tengo ni idea de si podría, por ejemplo, haber dado positivo en un control antidopaje. Ni siquiera sé si estoy sujeto a controles antidopaje o a cualquier ley de la NBA", declaró Kerr. "Lo probé y no me ayudó en absoluto".

Kerr, de 51 años, se perdió los 43 primeros partidos de la pasada temporada y la histórica foja de 24-0 con la que los Warriors arrancaron el curso por una baja tras complicaciones por dos operaciones de espalda. Una filtración de líquido espinal le provocó terribles dolores de cabeza, náuseas y dolor en el cuello, además de otros problemas que le hicieron sentirse frustrado y desanimado.

"A deportistas en todas partes se le receta Vicodin como si fuese vitamina C, como si no fuese un gran problema", explicó el técnico, que espera que las ligas deportivas "sean capaces de mirar más allá de la percepción" y que es solo cuestión de tiempo que las normas cambien.

Los pupilos de Kerr opinaron que lo expresado por su entrenador podría propiciar un debate constructivo sobre el uso de la marihuana para aliviar el dolor físico.

"Hay que considerarlo como un producto de la tierra. Se recomienda ingerir todo vegetal", dijo el ala-pívot Draymond Green durante un entrenamiento el sábado. "Es un poco más lógico en lugar de que te receten una píldora manufacturada".

Green dijo que no ha usado calmantes o marihuana, puesto a que no ha sufrido una lesión de gravedad o someterse a una cirugía.

El escolta Klay Thompson manifestó que está favor del consumo de una droga como la marihuana si el fin es solo medicinal.

"Lo que sea con un fin medicinal, la gente estará de acuerdo", dijo Thompson. "Pero no para algo recreacional, ese nunca debe ser su uso, para nada. Hay un aspecto medicinal que la gente se ha dado cuenta que es beneficioso, especialmente gente que sufre de fuertes dolores".

AP