LeBron James fue el "Deportista del Año" para Sports Illustrated

César Sequera Ramos || @CSequera11

Luego de una temporada donde consiguió darle el primer título a los Cleveland Cavaliers, LeBron James se ha convertido en una sensación y en el “Deportista del Año” para Sport Illustrated.

Según informó el medio estadounidense en su portal, el “Rey” superó a otros importantes atletas como Usain Bolt, Michael Phelps, Katie Ledecky, Jimmie Johnson y Simone Biles que también fueron considerados para el premio.

He brought a championship to Cleveland, and now @KingJames is a two-time #SISportsperson recipient https://t.co/PettgEPA8q pic.twitter.com/L7u4K5H5lT