Splitter apoya suspensión impuesta a la Confederación Brasileña de Baloncesto

Baloncesto Internacional

Miércoles 23| 6:26 pm





El pívot de los Atlanta Hawks Tiago Splitter defendió la suspensión impuesta por la FIBA a la Confederación Brasileña de Baloncesto (CBB) como vía para "limpiarlo todo" en el organismo rector de este deporte en el país sudamericano, según una entrevista publicada hoy.



"Apoyo lo que la FIBA está haciendo. Es hora de limpiarlo todo", declaró el jugador de la selección brasileña en una entrevista concedida al portal UOL.



La semana pasada la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA) anunció la suspensión del baloncesto brasileño de diversas competiciones internacionales por "incumplimiento" de la CBB de sus obligaciones respecto a los estatutos generales de la FIBA y reclamó "una reestructuración" total del organismo.



Splitter señaló al presidente de la CBB, Carlos Nunes, como principal responsable de la delicada situación que atraviesa el baloncesto brasileño y criticó que el dirigente no se haya pronunciado aún sobre la suspensión.



"Todo el mundo sabe cómo fue la gestión de Carlinhos, todo el mundo sabe que no fue buena. Ha habido muchas deudas y muchas cosas dudosas", valoró el jugador de 31 años, quien consideró, además, que la solución al conflicto entre ambas partes no va a ser "fácil", puesto que no basta con "simplemente" elegir a otro presidente.



Entre los incumplimientos apuntados por la FIBA, destacan la no participación de la CBB en distintas competiciones internacionales, la cancelación de "importantes" torneos juveniles en el país y los impagos al propio organismo "por un espacio prolongado", pese a la concesión de "los varios períodos de gracia concedidos".



El pívot, que no pudo participar en los pasados Juegos Olímpicos de Río 2016 por problemas en su cadera, también reprobó la actitud de los propios jugadores por no haber hecho nada en los últimos años para cambiar la situación.



"Tenemos ideas y tenemos opinión, pero es cierto que hicimos poco hasta la fecha para presionar a la CBB y la FIBA", reconoció Splitter, quien consideró que "ahora que está todo revuelto" es el momento de "tener una voz activa". EFE