Michael Jordan y Kareem Abdul-Jabbar fueron condecorados por Obama

Baloncesto Internacional

Martes 22| 7:46 pm





Michael Jordan y Kareem Abdul-Jabbar figuraron entre las personalidades que recibieron el martes la Medalla de la Libertad, el más alto reconocimiento que se otorga a civiles en Estados Unidos, de manos del presidente Barack Obama.

El mandatario entregó la presea a 21 celebridades, incluidos los dos legendarios exbasquetbolistas, así como actores, músicos e innovadores que, según relató, lo han inspirado durante los años.

"Me han ayudado a ser quien soy", afirmó Obama, durante la ceremonia de una hora realizada en el Ala Este de la Casa Blanca. "Todos los que están en este escenario me han conmovido en una forma personal y muy poderosa, en formas que probablemente ellos no podrían imaginar".

Acerca de Jordan, Obama resaltó la forma en que su nombre se ha convertido en un sinónimo de excelencia.

"Hay una razón por la que uno llama a alguien 'el Michael Jordan de algo''', dijo el presidente. "El Michael Jordan de la neurocirugía, o el Michael Jordan de los rabinos o el Michael Jordan del canotaje. Todos saben de lo que uno habla".

La Medalla Presidencial de la Libertad reconoce en particular las contribuciones meritorias a los intereses nacionales de Estados Unidos, su seguridad y su cultura.

Entre los galardonados figuraron los actores Robert De Niro y Robert Redford; la actriz Cicely Tyson; el cantautor Bruce Springsteen; la cantante Diana Ross; los filántropos Bill y Melinda Gates; la comediante Ellen DeGenberes, y el cubano Eduardo Padrón, presidente del Miami Dade College.

AP