Blake Griffin hace añicos la racha de los Bulls de Chicago

Una imperial actuación de Blake Griffin fue suficiente para derribar (102-95) el gran trabajo hecho por los Chicago Bulls durante tres cuartos y, de paso, acabar con la racha de cuatro victorias seguidas de los de la ciudad del viento.



Griffin acabó con 26 puntos, 13 rebotes y 5 asistencias, mientras que su socio Chris Paul rubricó 19 tantos y 8 asistencias. Por los Bulls el mejor fue Dwyane Wade con 28 puntos (5/9 en triples) y 8 asistencias, en tanto que Nikola Mirotic firmó dos tantos, un rebote, un tapón y un robo de balón en 16 minutos.



Los angelinos extienden así su mejor comienzo en una temporada (12-2).



Tras unos primeros compases de toma de contacto, Chicago se anotó un parcial de 0-9, incluidos dos triples de Wade, para colocarse con 9-19 en el marcador gracias a su acierto en el tiro (8/9) y una extraordinaria defensa que partía desde la presión de Rajon Rondo sobre Paul en su propio campo.



Con Wade y Taj Gibson realmente enchufados, los Bulls cerraron el primer cuarto con una canasta sobre la bocina de Butler y un 68 por ciento de acierto en el tiro.



Además, mantuvieron esa clarividencia frente al aro de la mano de Wade, que firmó su cuarto triple sin fallo para dar 19 de ventaja a los suyos (26-45) mientras sus compañeros se encargaban de cerrar las líneas de pase de forma espectacular.



Los angelinos, toda una sombra de sí mismos en el primer cuarto, dependían en exceso de la energía de Griffin, quien, no obstante, sacó lo mejor de sí mismo para dar la vuelta a la situación y, convertido en un huracán que se llevaba todo por delante (como demuestra el espeluznante mate sobre Robin López), recortó la renta a 6 (45-51) poco antes del descanso.



Griffin lo hizo absolutamente todo para pisar los talones a los Bulls, pero el equipo de Fred Hoiberg mantuvo la inspiración ofensiva con Wade y Jimmy Butler como pareja letal y Gibson como tercer puntal.



A los Clippers les quedaba una baza, y Paul, consciente de que su equipo lo necesitaba, se desperezó a tiempo (67-68) en el tercer cuarto para dejar un encuentro completamente nuevo, lleno de alternativas aunque casi siempre con los Bulls por delante del marcador.



No era la noche de Mirotic desde el triple (0/5), al contrario que para Marreese Speights, decisivo con su contribución exterior y su tranquilidad desde el tiro libre para que los Clippers contaran con su primera ventaja (84-82) desde el 4-2.



Un triple de Jamal Crawford colocó el 92-87 y, tras lanzamientos precipitados de Wade y Butler, fue Isaiah Canaan quien apretó el marcador (95-97). No lo suficiente, ya que Griffin no falló desde la personal y Wade volvió a errar desde el triple.

