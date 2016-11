La Federación Brasileña de Baloncesto se dice sorprendida por sanción de FIBA

Baloncesto Internacional

Lunes 14| 8:09 pm





La Confederación Brasileña de Baloncesto (CBB) manifestó hoy su sorpresa por la suspensión que le fue impuesta este lunes por la FIBA debido al incumplimiento de sus obligaciones con respecto a los estatutos generales del organismo internacional.



"La CBB, por medio de su presidente y su directiva, muestra su sorpresa por el castigo impuesto por la Federación Internacional de Baloncesto (FIBA)", señaló en un comunicado.



La entidad alegó que a comienzos de noviembre recibió en Brasil a José Luis Saez para una serie de reuniones y que el dirigente de la FIBA en "ningún momento abordó la posibilidad de que la entidad brasileña pudiese ser suspendida".



La Confederación agregó que a partir de ahora "buscará los medios legales para preservar el baloncesto" nacional ante las exigencias de la FIBA, que demandan "una reestructuración" total del organismo.



Al suspender de las competiciones internacionales al baloncesto brasileño, tanto a las selecciones como a los clubes, la FIBA alegó que la CBB "no está cumpliendo plenamente con sus obligaciones como federación nacional miembro de la FIBA de acuerdo con los estatutos generales".



Entre esos incumplimientos, el organismo destacó la "no participación" en distintas competiciones internacionales, la cancelación de "importantes" torneos juveniles del país y la "intervención de terceros" en la selección nacional, así como en la "financiación de las actividades de los equipos nacionales".



También denuncia impagos a la propia FIFA "por un espacio prolongado", pese a la concesión de "los varios períodos de gracia concedidos", ya que la "situación financiera de la CBB no le permite financiar sus operaciones", según el comunicado divulgado hoy por la entidad con sede en la localidad suiza de Mies.



El castigo podría ser revisado en la próxima reunión de la junta central de la FIBA que tendrá lugar el 28 de enero de 2017.

EFE