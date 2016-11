Gasol: "He llegado a los Spurs para aportar mi calidad como jugador"

Baloncesto Internacional

El pívot español Pau Gasol, 36 años, dos anillos de campeón de la NBA, vive su tercera experiencia en el mejor baloncesto del mundo con los Spurs de San Antonio, la cuarta dinastía indiscutible, a la que llegó el pasado verano con la idea muy clara de aportar su calidad como jugador.

Lo anterior significa que Gasol no llegó a los Spurs para hacer la función del legendario Tim Duncan, que después de 19 años de profesional y cuatro título de liga en su haber, dijo adiós a la competición, sino para ser el "mismo", con su propias cualidades y experiencia.

Sin embargo, Gasol, en declaraciones a la Agencia EFE, admitió que el proceso "no está tan fácil como esperaba, tan fluido", pero había que entender que se trataba de un equipo especial.

"Es un equipo con mucha trayectoria, solidez, que no es tan fácil entrar y que las cosas se sucedan de forma automática", analizó Gasol. "Asi que poco a poco estamos mejorando, en una línea positiva y me alegro de que sea así porque para eso también he venido para poder ayudar al máximo y aportar mi calidad como jugador".

Gasol ha sido determinante en los dos últimos partidos disputados contra los Pistons de Detroit y los Rockets de Houston, en los que también se le ha visto como líder, con voz en el campo, e integrado en todas las facetas del juego.

"Creo que en los dos últimos partidos habido un cambio claro de filosofía dentro del equipo, donde yo me estoy encontrando mucho más cómodo, participando mucho más en el juego, de alguna manera hacer también un poco más mi juego, y por lo tanto estoy contento", subrayó Gasol.

Además esa integración y excelente aportación que ha hecho al equipo ha dado como resultado dos victorias importantes tanto en el apartado deportivo como anímico.

El entrenador de los Spurs, Gregg Popovich, también ha entendido que Gasol es un jugador al que tiene que tener implicado permanentemente en el baloncesto de equipo, de ahí el cambio logrado ante los Pistons y los Rockets al ser el más completo.

"Espero que continuemos en esa línea mejorando, utilizando a nuestros jugadores del equipo, que tenemos un equipo muy profundo, con mucha calidad y bueno ir creciendo partido a partido", subrayó el jugador de Sant Boi.

En este sentido fue categórico cuando dijo que había un amplio margen para mejorar tanto en el apartado individual como de equipo. "Creo que mucho, tenemos un equipo experimentado, pero a la vez con jugadores nuevos, empezando por mí, y bueno creo que iremos ajustando más lo que hacemos mejor cada jugador para bien del equipo", valoró el mayor de los hermanos Gasol.

La referencia de los dos últimos partidos es un punto de partido importante para Gasol ya que se mostró e jugador completo que siempre ha sido en el campo.

"Creo que los dos últimos partidos hemos dado pasos adelante y aun queda mucho por hacer. Tony Parker ha estado dentro y fuera del equipo con alguna lesión, Danny Green acaba de volver, realmente ha jugado sólo dos partidos en la temporada de los 10 que hemos disputados", destacó Gasol.

El pívot internacional español no quiere perder ni apartarse de esa realidad y de ahí que asegura que hay que darle más tiempo a todos para completar ese trabajo y proceso, que no tiene ninguna al final será muy positivo.

"No hay que perder de perspectiva que hay varios jugadores, incluido yo mismo, que nos estamos adaptando y absorbiendo todo lo que podemos dentro de la filosofía del equipo", señaló Gasol. En este sentido reiteró que se sentía feliz por la decisión que tomó de llegar a San Antonio, aunque como el propio jugador dice su andadura por dos años no ha hecho más que comenzar.

"De momento acaba de comenzar la temporada, son 10 partidos de los 82 partidos de competición regular, más lo que llegue después", analizó Gasol. "Entonces hemos tenido un comienzo positivo dentro de un poco de irregularidad en casa, pero siete victorias y tres derrotas, estamos ahí entre los tres o cuatro mejores equipos de la liga".

Gasol, que cuenta con promedios de 10,3 puntos; 7,0 rebotes y 1,3 tapones, en los 20 minutos que ha tenido de acción por partido siente que el equipo irá a más.

"Esperemos que vayamos a mejor porque creo que tenemos margen de crecer como equipo y en el apartado individual de mi juego", concluyó el mayor de los hermanos Gasol, que disputa su decimosexta temporada como profesional de la NBA. /EFE