El Baskonia aplasta el Fenerbahce en un partido casi perfecto

Baloncesto Internacional

Viernes 11| 7:35 pm





El Baskonia aplastó al Fenerbahce, por 86-52, en un partido casi perfecto en el que colapsó el juego del conjunto turco y le alcanzó en la clasificación, con cuatro triunfos y dos derrotas.



Los vitorianos basaron el triunfo en una defensa ordenada y veloces transiciones, acompañadas por el acierto exterior en el que participaron numerosos jugadores.



Su dominio fue prácticamente constante y los azulgranas no bajaron los brazos y fueron ampliando la ventaja en cada cuarto.



Hasta seis jugadores superaron la decena de puntos en valoración, en la que Shane Larkin y Johannes Voigtmann destacaron con 17 y 22 puntos en su cuenta.



El envite se inició con mucha tensión por parte de ambos conjuntos, que no estuvieron afortunados en sus lanzamientos y perdieron balones en situaciones cómodas.



A los cinco minutos de partido el marcador reflejó un pobre 4-4, hasta que apareció el francés Rodrigue Beaubois con dos triples consecutivos para dar la primera ventaja a favor de los azulgranas 12-6 (min. 8).



Dos faltas de Andrea Bargnani, que regresó a las pistas después de seis partidos ausente por lesión, apretó el luminoso al término de los diez primeros minutos, 14-11.



Zeljko Obradovic no pudo contar con Bogdan Bogdanovic, una referencia ofensiva para los turcos, que notaron su ausencia en la primera mitad.



La buena salida de los locales en el segundo cuarto, propició un parcial de 8-0 y poner el marcador con un 22-11 a favor en el minuto 14, además de evitar la anotación turca durante los cinco primeros minutos del periodo.



Los visitantes reaccionaron con timidez, pero Shane Larkin ofreció su mejor versión tras la tercera falta de Beaubois, con cinco puntos consecutivos, y comenzó un parcial que se tradujo en un 15-7 para los vitorianos, que se fueron con una diferencia importante al descanso, 41-24, tras un triple de Rafa Luz.



La segunda parte arrancó con un Baskonia desatado en la anotación que abrió la mayor brecha del choque, 51-26 a los tres minutos, después de una canasta de Bargnani, que comenzó a hacer daño a la defensa otomana con varias acciones positivas.



Los hombres de Zeljko Obradovic anotaron su primer triple en la segunda mitad y comenzaron a coger confianza, aunque los de "Sito" Alonso aguantaron el buen momento turco y respondieron a base de triples, con una gran resolución en las situaciones de dos contra dos.



Los locales continuaron martilleando el aro rival y se colocaron con una diferencia de 27 puntos, 67-40, al finalizar el tercer periodo.



El último acto no tuvo mucha historia después de lo que demostró el conjunto azulgrana durante los 30 minutos anteriores y sirvió para confirmar el buen partido del equipo español.



De hecho, el resultado final reflejó la máxima diferencia de los 40 minutos, 86-52.

EFE