Barea, de 32 años, firmó 18 tantos, 8 asistencias y 7 rebotes/Foto cortesía

Warning: Missing argument 3 for stripAccents(), called in /var/www/html/noticiacompleta.php on line 317 and defined in /var/www/html/bda_datos_bda.php on line 139 Notice: Undefined variable: url_deporte in /var/www/html/bda_datos_bda.php on line 142 Baloncesto Internacional

Barea: "Estoy jugando el mejor basket de mi vida"

Miércoles 9| 7:09 am