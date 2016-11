Derrick Rose volverá a la casa de los Bulls de Chicago

Baloncesto Internacional

Luis Ramirez Alonzo / @luiseralonzo_18

La presente temporada de la NBA regala diversos encuentros con “morbo” en el que algunos jugadores regresarán a su ex hogar. En esta oportunidad, el turno será de Derrick Rose que volverá a Chicago para medirse a los Bulls con el uniforme de los Knicks de Nueva York.

La vuelta del que ha sido una promesa para la “Ciudad de los Vientos” ofrecerá un terreno hostil en contra del jugador en el duelo estelar de la jornada de esta noche. Rose ya piensa en el recibimiento que tendrá de parte de su ex afición. “Echo de menos mi ciudad, no había estado fuera tanto tiempo. No sé qué esperar. Es la primera vez que vengo como rival y todo será nuevo”, comentó para el Chicago Tribune.

Los astados parecen no extrañar a Derrick con el nivel de juego que tiene Jimmy Butler y con la incorporación de Dwyane Wade y tienen una marca de 3-1 en lo que va de la campaña, además se mantienen invictos en el United Center.

La situación no ha sido similar para el equipo de la “Gran Manzana”, ya que lleva un récord de 1-3 y todavía no consiguen triunfo en la carretera. El base demostró un inicio leve en cuanto a su habitual rendimiento, pero confía en poder mejorar su contribución en el resto de la temporada.

Otro que también volverá a su viejo hogar será Joakim Noah, pese a no seguir con Chicago desea que tengan éxito en el futuro. “Quiero que la gente de aquí le vaya bien. No deseo que pierdan, pero sí esta noche. Miro atrás y puedo ver dónde las cosas no estuvieron bien. No se trata de culpar a alguien. Todo el mundo en ese vestuario es buena gente”, señaló para el rotativo.