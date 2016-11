Lesión de Greivis Vásquez genera dudas en prensa internacional

Baloncesto Internacional

César Sequera Ramos || @CSequera11

El inicio de temporada de Greivis Vásquez con los Brooklyn Nets no fue el esperado por el cuerpo técnico, gerencial, del jugador, pero en especial de la prensa estadounidense. El criollo, que se lastimó el tobillo que se operó y lo obligó a perderse la mayoría de la temporada pasada, recibió algunas críticas por el New York Post.

En un trabajo titulado “El plan b y c para los pilotos, no está funcionando”, el periodista Brian Lewis afirma que la contratación del criollo no da los resultados esperados. Aunque solamente la temporada de la NBA lleva una semana, Vásquez ha demostrado que los problemas físicos siguen dándole problemas.

“Será algo de ´día a día´ y todo el mundo irá descubriendo lo que es”, comentó el entrenador de los Nets, Kenny Atkinson al reportero sobre la lesión de Greivis Vásquez. “Ahora está muy adolorido y lo estaremos viendo todos los días”.

Al tratarse de su tobillo—zona que le ha frenado continuamente en su carrera, y el mismo que fue operado en diciembre pasado, la prensa internacional usa el término “preocupación” para explicar la actualidad del caraqueño.

“Es preocupante porque el historial en el tobillo de Vásquez demuestran que será una larga ausencia”, se puede leer en el reportaje de Brian Lewis y que demuestra la poca confianza que hay en una pronta recuperación del venezolano. Los Nets no han informado el tiempo que exacto que perderá el jugador de 29 años.

Después de todo, Greivis Vásquez firmó un contrato por una temporada y cinco millones de dólares para ser segundo piloto detrás de Jeremy Lin, y quizás ser una opción para el quinteto abridor. Sin embargo, como explica el reportero “el plan b” no está funcionando en los primeros días de la zafra.

El base armador solamente ha disputado 3 encuentros, dejando promedio de 2.3 puntos, 0.7 rebotes y 1.7 asistencias por juego.