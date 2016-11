Ricky Rubio será baja con esguince en el codo derecho

Baloncesto Internacional

El base internacional español Ricky Rubio causará baja indefinida con los Timberwolves de Minnesota al sufrir un esguince en el codo derecho.



El equipo anunció de manera oficial esta noche que un examen de resonancia magnética descubrió una torcedura en el codo, pero no hay rotura por lo que no tendrá que pasar por el quirófano ni perderse mucho tiempo de competición.



Los Timberwolves en su comunicado si informan de que Rubio, que ha jugado los partidos disputados por el equipo en lo que va de la nueva temporada, no podrá hacerlo en el que mañana, martes, van a jugar como locales ante los Grizzlies de Memphis de su compatriota, el pívot Marc Gasol.



Rubio sufrió la lesión en el cuarto período del partido que el pasado sábado los Timberwolves disputaron de visitantes ante los Kings de Sacramento y que perdieron por 106-103 después de tener una ventaja de 16 puntos.



El base internacional español, que juega la sexta temporada como profesional, a pesar de que ha sufrido varias lesiones graves de rodilla y tobillo, se mantiene como uno de los pilares en la reconstrucción del equipo, formado por jóvenes valores, que bajo la dirección del nuevo entrenador Tom Thibodeau buscan clasificarse a los playoffs por primera vez en 12 años.



Rubio no entrenó hoy con el resto de los compañeros y todo apunta a que el novato Kris Dunn tendrá la oportunidad de hacer su debut ante los seguidores de los Timberwolves como titular cuando se enfrenten a los Grizzlies.



Thibodeau, que ha sido crítico con el rendimiento del equipo en los dos primeros partidos que han perdido, dijo que la baja de Rubio no debe cambiar la filosofía del equipo de que todo los jugadores deben estar listos para salir al campo y rendir.



"El siguiente hombre tiene que hacer su aportación", comentó Thibodeau cuando le preguntaron si Dunn estaba listo para dirigir el juego del equipo. "No ha llegado aquí por accidente, está porque demostró que es un gran jugador y ahora tiene que hacer su trabajo en el campo".



La experiencia y la identificación de Rubio con jugadores como el pívot dominicano Karl Anthony Towns y el alero canadiense Andrew Wiggins no será la misma cuando en su puesto salga Dunn, de 22 años, pero Thibodeau reiteró que sufrir altibajos en el proceso de formación de un jugador novato forma parte del proceso normal que se da dentro de la NBA.

EFE