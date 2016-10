LeBron James: Los equipos se refuerzan para intentar ganarme

Baloncesto Internacional

Wilder Delgado Suárez

LeBron James señaló que tiene como objetivo principal lograr el cuarto anillo en su carrera y el segundo con los Cleveland Cavaliers esta temporada en la NBA, que comienza el martes 25 de este mes, “esa es mi meta personal”.

“Sé que los equipos realizan cambios y eligen a nuevos entrenadores y jugadores con un verdadero objetivo: quieren vencerme” comentó James a Cleveland.com, indicando además que no se trata sólo de él “pero no paro de escuchar: ‘Tenemos que derrotar a LeBron’. No estoy yo solo en la cancha, pero entiendo que todos los equipos de esta Conferencia del Este intenten derrotarme”.

Sobre la llegada de Kevin Durant a los Golden State Warriors dijo “repito cada equipo se refuerza por una sola razón; ganar el anillo. Eso es lo que Golden State quiere hacer (…) No me gusta estancarme, aunque tengamos a grandes jugadores en nuestro equipo yo quiero seguir mejorando”.