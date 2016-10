Thomas: "Si no tienes a Kobe, Shaquille o Jordan, el triángulo ofensivo no sirve"

Baloncesto Internacional

Los Knicks de Nueva York quieren salir del sótano de la Conferencia Este y Phil Jackson desea utilizar la estrategia que lo llevó a ganar los títulos con los Lakers. El presidente del equipo intenta usar el triángulo ofensivo en venidera campaña, aunque Isaiah Thomas confía en que no servirá sin contar con figuras destacadas.

La figura de los Celtics de Boston ofreció unas declaraciones para el New York Daily New, donde duda de la táctica de Phil Jackson. “Si no tienes a Kobe Bryant, Shaquille O’Neal o Michael Jordan, el triángulo no sirve. Jeff Hornacek se dará cuenta tarde o temprano. Veo que los Knicks están tratando de ejecutarlo de vez en cuando. Podría funcionar, pero espero que no sea contra nosotros”, comentó.

Jackson ganó 11 anillos de campeón gracias al sistema ofensivo. Sin embargo, desde que se incorporó a los Knicks en 2014, no ha tenido suerte en alcanzar el campeonato con la franquicia de la Gran Manzana.

El quinteto de Nueva York sumó a Derrick Rose, Joakim Noah, Brandon Jennings que se suman al talento de Kristaps Porzingis y el liderazgo de Carmelo Antony, estar entre los líderes de la Conferencia del Este, aunque el tiempo dirá si acertarán con la estrategia.

