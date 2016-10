Porzingis, a por un reto de dos décadas: el cuádruple doble

Baloncesto Internacional

Kristaps Porzingis vivió un año de ensueño en su estreno en los Knicks. Después de que muchos no entendieran su elección con el número 4 del pasado draft, el ala-pívot letón fue segundo en la votación de Rookie del Año (solo por detrás del espectacular Karl-Anthony Towns) después de promediar 14,3 puntos y 7,3 rebotes por partido.

Ahora el Unicornio letón tiene un objetivo para la próxima temporada: el cuádruple doble. O como mínimo, no se amilana cuando le preguntan si podría lograr algo que no hace nadie en la NBA desde 1994: “Podría ser, no es imposible. 10 asistencias, 10 rebotes, 10 tapones, 10 puntos… Antes me parecía una locura pero lo tengo en mente, es algo que quizá pueda lograr algún día”.

